On üks rõivas, milles võrdselt ühendatud nii kõrgmood, tänavastiil kui ka matkasõbralikkus – sulgedega vooderdatud puhvjope. Selles on kõike ja enamgi veel. Puhvjope on ellujäämise sümbol, mille punast läikivat versiooni kannavad kõige edevaimad meist.