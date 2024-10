„Peaaegu koomiline!“ Moeekspert avaldab hooaja trendireegli, mille vastu kiputakse ikka ja jälle eksima

Moeekspert Giorgio Ammirabile tõdeb portaalile The Sun, et liiga suurte rõivaste kombineerimine ja koos kandmine mõjub lühemale inimesele laastavalt. „Need, kes on lühemad, peaksid vältima ülisuurte kampsunite ja laiade pükste koos kandmist, kuna see kombinatsioon võib muuta kandja palju lühemaks ja laiemaks. Te võite näha välja vähem proportsionaalne, sest sellised rõivad varjavad teie loomulikku figuuri.“