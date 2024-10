„Aus vastus on, et pole 100% kindlalt teada, miks mõned hakkavad nägu nokkima või küüsi närima ja teised mitte,“ tõdeb kliiniline psühholoog Dagmar Ainsoo. „Eks nii nagu paljude häirete puhul, on kõige loogilisem selgitus geneetika ja keskkonna koosmõju. Tõde on kuskil seal vahepeal.“