FOTOD | Elu Tartus renoveeritud saja-aastases Tartu majas. „Justkui oleks natuke seeni söönud, värvid on utreeritud ja seintest kasvavad loomad välja.“

Koduost saja-aastases majas nõuab tugevat perspektiivitunnetust. Rihol on see olemas tänu veerand sajandi pikkusele juuksuritööle. Nõnda nagu ta suudab näha kartulikoore-kiharaid kaneelitoonis, kujutas ta ka ette, milline võiks olla 111ruudune käest lastud elamine, kui see üles putitada. Vanast uue loomine ei ole nõrganärvilistele, rõhutab Riho, alustada tuleb nullist. Või lausa miinusest? Ainuüksi veranda koristamine kestis kuu aega.