FOTO | Esimest korda üle viiekümne aasta! Printsess Anne värskendas soengut

Kuninganna Elizabethi ainus tütar on juba mitu korda tõestanud, et tema ongi Briti kuningliku perekonna kõige stiilsem liige. „Printsess Anne on tõeline stiiliikoon ja ta hoolis jätkusuutlikust moest juba siis, kui enamik meist ei teadnud, mida see tähendabki,“ on tema garderoobi kirjeldanud näiteks Briti Vogue’i peatoimetaja Edward Enninful. „Tema stiil on ajatu ja ta kannab hästi istuvat ülikonda paremini kui keegi, kes mulle praegu meenub.“