„Ta väidab, et saab oma eluga hakkama ega hakka võõrale inimesele kurtma.“ Kuidas julgustada lähedast psühholoogi vastuvõtule minema?

Meie kõigi eludes on keegi, keda näeme oma probleemidega maadlemas, kuid kes soovitusele, et äkki ta võiks teraapia peale mõelda, vastab automaatselt umbes nii: „Ma saan hakkama oma eluga“ või „Ma ei ole hull“. Olgugi, et psühholoogi juures käimine on muutunud tavalisemaks ning stigmad selle ümber on lahtumas, on ikka veel palju inimesi, kes näevad psühholoogilise abi küsimist võrdsena enda hulluks kuulutamisega.