8 märki, et sul on vedelikupuudus

Vahel ajab keha janu näljatundega segi. Kui sõid alles mõne tunni eest, aga tunned ikka nälga, siis proovi hoopis midagi juua. Võimalik, et pärast seda ei tunnegi sa enam vajadust süüa.

2. Oled seletamatult kurnatud.

Kui kehas on vedelikupuudus, ei suuda see korralikult toimida. Selle tulemusena võid end tunda erakordselt nõrga ja väsinuna. Vedelikupuudusest tulenev väsimus on uimane ja pohmelli meenutav tunne.

3. Sul on kaalulangetamisega raskusi.

Vedelikupuudus võib põhjustada rohkemat söömist ja pealegi aitab vesi rasvu lõhustada ja kaloreid põletada. Kui sa ei joo piisavalt vett, võib kaal vaatamata muudele pingutustele pidama jääda.

4. Su uriin on tumedam.

Nagu arvata võib, on uriin selgem siis, kui inimene tarbib piisavalt vedelikku. Tumekollane või oranžikas värv on ohumärgiks.

5. Sa ei käi kuigi tihti pissil.

See on loogiline märk sellest, et keha ei saa piisavalt vedelikku.

6. Halb hingeõhk.

Vedelikupuuduses olles muutub suu kuivaks ja süljeeritus väheneb. Selle tulemusena võivad bakterid suus vohama hakata ja väga ebameeldivat lõhna tekitada.

7. Nahk ei ole kuigi elastne.

Vedelikupuuduse väljaselgitamiseks on lihtne test: näpista oma käeselja nahka. Kui lased lahti, peaks nahk tagasi vajuma. Kui see jääb püsti, on nahas liiga vähe vett.

8. Oled pahur ega suuda keskenduda.

Vedelikupuudus mõjutab ka aju ja tulemuseks on ärritunud olek ja keskendumisraskused – isegi kui vedelikupuudus on üsna väike.

Kokkuvõtteks: Elu on parem, kui saad piisavalt vedelikku. Nii et hoia veepudel alati käepärast.

Allikas: Glamour US