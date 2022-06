Kui laps ei tule soovides, proovides, ega isegi ravides. 36ne Marin: kui kuulen SOS-pillist, abordist või steriliseerimissoovist, läheb silme eest mustaks

“Meedia ja teised naised on jätnud mulje, et lapse saamine on üksnes otsus — et niipea, kui mõtled “nüüd!” ja korra seksid, on valmis,” ütleb Marin* (36). “Ma olen vihane, et keegi ei räägi sellest, kui raske on jääda lapseootele, kui palju on katkemisi, kui suure hooga ka meeste viljakus pärast 35. eluaastat kahanema hakkab. Kui lõpuks kuidagi õnnestub viljastuda, siis vaid 30% viljastunud munarakkudest areneb edasi ning jõutakse lapse sünnini.”