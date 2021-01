Heidame pilgu viieteistkümnele tervisemüüdile, mida ei tasu liialt tõsiselt võtta.

Müüt: treenimine ei aita vananemise halbade külgede vastu.

Tõde: regulaarne trenn mõjub hästi nii ajule kui ka kehale, mistõttu aitab see vananemise vastu.

Teadlased avaldasid väljaandes Journal of the American Heart Association uurimuse, milles leiti, et vanemad inimesed, kes liikusid rohkem, olid tervemad ja nende keha ilmutas vähem märke südame-veresoonkonna haigustest.