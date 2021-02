Unistad saledamast kõhust? Siis eemalda oma menüüst need toidud, mis ei lase sul seda saavutada

Jah, me nõustume, et väga raske on suhkrut täielikult oma menüüst välja jätta, sest lisatud suhkruid on paljude erinevate toitude sees. Küll aga on võimalik vähendada suhkrurikaste toitude tarbimist. Kui sa sööd vähem suhkrut, tähendab see, et sa tarbid vähem kaloreid ja see mõjub hästi, kui sinu eesmärgiks on kaalust alla võtta ja seeläbi ka kõhul olevat rasvavolti vähendada. Osadel inimestel põhjustab suhkur ka puhitustunnet, seega on igati mõistlik suhkru tarbimist minimeerida.