“Troonide mängu” näitlejatar Esmé Bianco süüdistab samuti Marilyn Mansonit väärkohtlemises: ta peaaegu hävitas mu

“Troonide mängu” näitlejatar Esmé Bianco on veel üks naine, kes on otsustanud Marilyn Mansonit väärkohtlemises süüdistada, väites portaalis The Cut, et mees jättis ta nahale füüsilised armid ja ta võitleb seetõttu praegugi posttraumaatilise stressihäirega.