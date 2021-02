FOTOD | Viru Keskuses avati EKA moetudengite eksperimentaalvormi näitus "Multiversum"

Viru Keskus võõrustab eksperimentaalvormi näitust juba teist korda. Möödunud aastal alguse saanud koostöö üle Eesti Kunstiakadeemiaga on Viru Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuhil Kristel Sooarul väga hea meel: “Meil on Viru Keskusega hea meel aidata kaasa jätkusuutliku disaini sündimisele. Oleme tänulikud, et meil on võimalus toetada EKA moetudengeid ning näidata nende tugeva ekspordipotentsiaaliga huvitavaid disainilahendusi laiemale publikule,” ütles Sooaru.