VAATA KOLLEKTSIOONI | Naiselikud kleidid ja palju kombineerimisvõimalusi: Lilli Jahilo uusimast loomingust õhkab rahu, tasakaalu ja soojust

Hooajale kohaselt on kollektsioonis esindatud palju naturaalseid kangaid – innovaatilisest kortsutatud Itaalia luksuspuuvillast pluusid kombineerituna toorsiidi- ja puuvillakiust kostüümiga. Jaapani imekerge puuvillane siid-žakardkangas, mis on ka eelnevatel suvedel sooja vastuvõtu osaliseks saanud, on sel hooajal vormitud ruudulise trükiga kleidimudeliteks, mis sobivad ideaalselt nii randa kui koduaeda. Kollektsioonis on olulisel kohal tekstuursed kangad, mille võlu tuleb eriliselt esile lähemal vaatlusel ning seda puudutades ja kandes.

“Kuigi meie trumbiks on hästi istuvad kleidid, on minu jaoks see kollektsioon kindlasti märgiline kombineeritavate esemete rohkuse poolest. Põhjamaised suved on heitlikud ja nii kujutasin ette, kuidas võiks vastavalt vajadusele ja ilmale pluuse-seelikuid-jakke lihtsalt stiliseerida. Minu jaoks oli väga inspireeriv osaleda möödunud suvel TAKKK keskkonnakunsti sümpoosionil, kus uurisin nõukaaja tööriiete olemust ja nii jõudsidki retrovaimust kantud jakid-pluusid ka sellesse kollektsiooni. Nende esemete näol on tegu unisex-toodetega, mis väljendub nii siluetis kui ka näiteks esikinnises ja taskute rohkuses. Kleitidel on sel hooajal fookus varrukatel, mille üle, usun, et rõõmustavad paljud,” tutvustas Lilli Jahilo uut loomingut.