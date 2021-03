“Naistepäev on minu meelest päev, kus saab “võimsate naiste” elust rääkida. Vähemalt paistab, et see on nii Ameerikas, kus igal aastal sellel päeval ja üldiselt ka terve märtsikuu on fookuses naised ja nende elulood.

Eks sel aastal on elu natukene teistsuguse tempoga. Siiski, Miami on vägagi avatud ja spring break (“kevadine koolivaheaeg” inglise keeles — toim.) toob siinsesse randa palju turiste. Tänu vägagi tõhusale vaktsineerimisprogrammile on peagi enamik floridalasi vaktsineeritud.