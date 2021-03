Tihti seostatakse buliimiat vaid oksendamisega, aga tegelikult on ohumärke, mida tuleks jälgida, veel teisigi

Tihti seostatakse buliimiat vaid oksendamisega, kuid tegelikult on kompensatoorseid mehhanisme, millega üritatakse toidu “paksuks tegevale” toimele vastu tegutseda, mitmeid: levinud on lahtistid, söögiisu pärssivad ravimid, kilpnäärmepreparaadid, diureetikumid, diabeedihaigetel insuliinravist loobumine, aga ka näiteks kompulsiivne treenimine .

Buliimiat üritatakse võimalikult kaua varjata, mistõttu abi enamasti hilineb. Kui anorexia nervosa korral tunnevad mõnikord patsiendid suisa uhkust oma saavutuste üle, siis buliimiahaiged pigem häbenevad haigust. Samuti võib abi otsimine viibida seepärast, et buliimia korral on inimene tavaliselt normaalkaalus, mistõttu ekslikult arva­takse, et tegemist ei ole tõsise söömishäirega. Kuid selline patsient vajab spetsialisti abi ning mida kiiremini, seda parem.