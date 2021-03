VAATA | Kaubamaja esitleb kevadmoodi glamuurse moesaatena, mida nautida kasvõi kodudiivanilt

Viimane aasta ei ole andnud just palju võimalusi valida välja see üks eriline viimast trendi järgiv outfit, lisada stiletod või sametised mokassiinid, mis kapis pikalt seda „õiget hetke“ oodanud, ning värvida huuled õrnroosaks või siduda kaela siidilips. Nüüd on selleks aga ideaalne võimalus, sest algab Kaubamaja meeleolukas digiüritus, kus näeme glamuurset kevadmoodi.