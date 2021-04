Esimene emadepäev

Kui hirmul on suured silmad...

“Iga ootamatu sündmus lööb meie rütmi ja plaanid sassi. Tihti kaasneb uue olukorraga esmalt hirm ja mure, ja see ei puuduta vaid rasedaks jäämist,” räägib Lääne-Tallinna keskhaigla vastsündinute osakonna ämmaemandusjuht Kadri Madar. Palusin tal aidata hirmudele silma vaadata.

Muutus.

“Ootamatu raseduse puhul on oluline taustsüsteem: kas oled püsisuhtes, kuidas suhtub rasedusse partner, millised on majanduslikud võimalused, kas tegemist on esimese rasedusega, milline on sinu vanus. Kui naine tunneb hirmu, aga mees või teised pereliikmed on toetavad, tunneb ka naine ennast kindlamalt. Hirme aitavad ületada ka ämmaemand ja raseduskriisi nõustaja. Oluline on saada jälile, mida kõige rohkem kardad ja millised on võimalused olukorda parandada.”

Tähtis on endale tunnistada, et elu muutub niikuinii, ka siis, kui sa last ei saa. “Meid muudavad valikud töös, õpingutes, elukohas, suhtes... Ja meie keha muutub ka last saamata – vananeme, teeme uue soengu, võtame kaalus juurde ja alla. Elustiili muutus sõltub sellest, millist elu elame ja kui palju seda muuta tahame. Tänapäeval on olemas kõik vahendid, et olla lastega mobiilne: turvatoolid, reisivoodid, vankrid, kandelinad-kotid... lastega saab lihtsamini kui iial varem lennata, reisida autoga, sõita rongi ja laevaga. Noored leiavad järjest enam, et see on suurepärane aeg elada mõnda aega paremas kliimas või niisama reisida.”

Töö.

Eesti õigussüsteem on üks peresõbralikumaid. Mure karjääri ja sissetuleku pärast ei ole tihti peamine põhjus, miks laste saamine edasi lükatakse, teab Madar. “Ka meie õppimisvõimalused on paindlikud ning paljud noored naised otsustavad end väikese lapse kõrvalt täiendada. Lisaks on üha levinum see, et hoopis isad jäävad koju või jagatakse kodus olemise periood pooleks.” Ta lisab, et tihti avastavad värsked emad hoopis pärast lapse sündi oma tõelise potentsiaali ja kutsumuse. “Emaks olemises on ürgne jõud, mis võib viia hoopis kaugemale, kui arvasime, et minna suudame. Lapse saamine ei piira naise võimalusi olla edukas, ilus ja tark. Saame olla täpselt need, kes tahame, selleks tuleb lihtsalt leida sobiv viis.”

Valu.

Teatud ärevus on igal sünnitajal ja see on loomulik. Oluline on, et sünnitama tulles poleks idealistlikke ootusi. “Iga sünnitus on erinev ja iga ema annab alati oma lapse jaoks parima,” tõdeb Madar. “Kindlasti aitab sündmuseks ette valmistada perekool, kus räägitakse valutustamise viisidest ja lõdvestustehnikatest. Sünnitusmajad pingutavad, et pakkuda naistele järjest toetavamat keskkonda, luues uusi sünnitustubasid, mis oleksid hubased ja kus on eri võimalusi, et naine saaks valida just talle sobiva sünnitusviisi. Alahinnata ei saa ka tänapäevast aparatuuri. Teadmine, et sina ja su laps saate vajadusel parimat võimalikku abi maailmas, vähendab kindlasti ärevust.”

Üksindus. Tänapäeval on palju võimalusi olla sotsiaalne, näiteks sotsiaalmeedia ja beebigrupid, kust leiab sarnaste murede-rõõmudega emasid ning samas vanuses lapsi, et pisikesel oleks seltsilisi. “Mõneti naljakal kombel on COVIDi-aasta kodustele väikelaste emadele pigem rõõmustav olnud, sest isad, kes muidu veetsid pikki päevi kontoris, on ümber kolinud kodukontorisse ja saavad oma laste elust osa rohkem kui iial varem.”

Kas ma saan hakkama? Kadri Madar soovitab jagada oma hirme mehe, ema, ämma või sõbrannaga. Ka ämmaemanda ja naistearstiga – keda iganes sa oma tugivõrgustikus usaldad. “Tihti häbeneme abi küsida, eriti just lähedastelt. Tegelikult ei ole ju lapse kasvatamine ainult naise ülesanne, see on pere ühine otsus. Ja see on täiesti okei, et oleme erinevad ja ka meie lapsed on erinevad. Igaüks leiab just talle sobiva tee oma lapse kasvatamiseks.”

Kas ma oskan olla hea ema? Mineviku kogemused ja läbielamised mõjutavad kindlasti meie olemust. Õnneks on neist võimalik õppida ja oma lapsega suhelda täpselt nii, nagu ise otsustame. “Tihti on lapsevanemad endi vastu liiga karmid ja kriitilised. Nii nagu enne lapsevanemaks saamist tuli ette päevi, mil ei oldud heas tujus, rõõmus ja entusiastlik, ei ole mõtet seada endale ootusi, et kõik päevad pärast lapse sündi on ideaalsed. Mõistes, et me ei pea olema täiuslikud, on lihtsam. Ei tohiks olla iseenda suurim kriitik.”

Suhe.

“Lapsevanemaks olemine ei ole ainult naise kohustus, see on ka mehe oma,” tuletab Madar meelde. “Ka paarisuhtes kannavad vastutust naine ja mees mõlemad. Abi võib olla vanavanematest, sõpradest või ka lihtsalt mõtteviisi muutusest, et teatud eluetapil tehaksegi asju pisut erinevalt – reisitakse või süüakse restoranis teisiti... aga teisiti ei ole alati halb!”

Piisavalt täiuslik. Psühholoogid ütlevad, et lapsevanem ei pea olema täiuslik, ta peab olema piisav. Kas minust piisab? “Tihti tunneme ennast ebapiisavana hoopis muudes aspektides kui emaks olemises. Kodu pole nii korras, kui tahaks, kokkamiseks ei jätku aega, puudu jääb minutitest vannitoas. Oleme väsinud ja stressis ning see muudab ka lapsed ärevaks. Inimese kõige suurem organ on nahk ja sellest, millist puudutust edasi anname, sõltub väga palju. Sama palju oleneb ka sellest, millisel toonil räägime. Mida parem kohaneja on inimene, mida suurem on tema pingetaluvus ja seda paremini saab ta hakkama,” teab Kadr Madar.