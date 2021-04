Charlene Rennit loobus projektist, millega oleks saanud oma tuleviku korralikult kindlustada: ütlesin, et ma ei suuda enam tööle minna, ja purskasin nutma

Araabia Ühend­emiraatides tegeles Charlene eri projektide arendamisega, muu hulgas tehisintellektiga. “Oleksin sellega saanud oma tuleviku vägagi korralikult kindlustada. Aga olin tollal katki ja sisemiste eetiliste dilemmade lõksus, igatepidi kurnatud,” meenutab ta. “Kui üks sõber mulle helistas, ütlesin, et ma ei suuda enam tööle minna, ja purskasin nutma. Sõber ütles, et mul on kaks võimalust: kas kõnnin tööl uksest välja või sisemiselt surres teenin paari aastaga väga lahedad summad. Tundsin, et ma ei saa aega raisata, ja andsin lahkumis­avalduse. Muutusi ei ole vaja karta. Valikud tuleb teha selle põhjal, mis sind hiljem elule tagasi vaadates õnnelikuks teeksid.”