Ega harrastaja tee kerge pole, kuid enne alustamist on oluline endalt küsida, mida soovid saavutada. Tippsportlaste jaoks on kõik meetodid välja töötatud, kuid harrastaja peab oma tõeni ise jõudma.

Kuldreegel: söö vähem, kui kulutad

Tõhusaim viis paremasse vormi saada on see, kui toitumine ja treeningud käivad käsikäes.

Parim lahendus on tervislik, pideva kerge treeninguga eluviis. Lühiajalised dieedi- ja spordiklubisööstud, mis on pikitud laiskusekuudega, võivad olukorra veel hullemaks teha — need õpetavad kehale, et toitained võivad järsku kaduda ja seetõttu tuleb neid igaks juhuks ette varuda.

