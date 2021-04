Shishi loojate Taivo Pilleri ja Mart Haberi soovitus, mida just praegu kodu sisustades meeles hoida

Sellal, kui teistkordne riigi lukkupanek on inimesed oma kodudesse sulgenud, saab elamisi Taivo ja Mardi sõnul just looduslike vahenditega helgemaks teha. “Tooge loodusest oksi, pange vaasidesse — nii tore on jälgida, kuidas toa soojuses loodus ärkab ja areneb. Oksad võivad olla ka suuremad, lausa poolteisemeetrised, mida panna põrandavaasidesse.