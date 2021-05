Üks eriti oluline märksõna, mida silmas pidada, kui tahad, et nahk näeks kauem nooruslik välja

Kollageen on põhiline ehituskivi, millest moodustatakse luid, nahka, lihaseid, kõõluseid jms. Kollageeni leidub ka veresoontes, hammastes ja isegi silma sarvkestas. Sageli öeldakse kollageeni kohta, et see on kui liim, mis hoiab meid sõna otseses mõttes koos.