Räppar Genka investeeris kindla plaanita moeesemetesse, mille väärtus on nüüdseks korralikult kasvanud

Eesti üks armastatumaid räppareid Genka avaldas Äripäeva raadiosaates „Läbilöök“, et kuigi ta ei hakanud endale ketse soetama investeeringuna, on tänaseks kogutud tossud selleks muutunud, sest ühtäkki avastas muusik, et nende väärtus on korralikult kasvanud.