Millenniaalide seas populaarne suhtetrend võib tegelikult hoopis lahkumineku tõenäosust suurendada

Abielu populaarsus on viimastel aastakümnetel järjest langenud ja seda just millenniaalide arvelt, kes eelistavad abielule kooselu. Kuigi see pole probleem, kui olete suhtes õnnelikud või ei tahagi kunagi abielluda (või kokku jääda), siis tegelikult seisad ise enda tuleviku unistustel risti ees. Kui te aga abiellute, kuid ei ole kunagi tõsiseid vestlusi maha pidanud, on suurem tõenäosus, et see abielu ei jää püsima.