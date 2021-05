Claudia kõrvalsuhte lugu: armuke elas välismaal, kohtusime aeg-ajalt, kuid siis muutus suhe keeruliseks

Suhteekspertide sõnul on ligi pooltel pikas suhtes inimestest mingil ajal armuke — ja sugugi nad kõik ei ole õnnetus abielus. Dr Helen Fisher töötab USA Kinsey instituudis, mis uurib seksuaaltervist ja -käitumist. Tema murranguline raamat “Anatomy of Love: The Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray” (“Armastuse anatoomia: paaritumise, abielu ja kõrvalehüpete ajalugu”) — inimsuhete ülevaade eelajaloolisest ajast tänapäevani — kirjeldab uurimust, mis näitas, et 34% naistest ja 56% meestest, kel on olnud kõrvalsuhe, peavad oma abielu õnnelikuks või lausa väga õnnelikuks.

Miks tuleb siis abielurikkumisi nii sageli ette suhetes, kus valitseb armastus ja kasvavad toredad lapsed? “Oleme ilmselt niiviisi arenenud, et tahame saada kõike,” põhjendab Fisher. “Oleme jõudnud sellisesse inimarengu etappi, kus ongi võimalik kõike saada.”

Et elu oleks täiuslik, tuleb võtta armuke

Abielurikkumine on uus perfektsionism, eriti naiste jaoks. Majanduslik iseseisvus ja seksuaalne vabadus tähendavad, et võtame julgemalt kõike ja kõiki, mida-keda tahame, ega nõustu abielus märtrit mängima — isegi kui elu veereb nii kenasti, et oleksime nõus oma mehega uuesti abielluma (mida Fisheri uuringus 81% abielus paaridest oligi nõus tegema).