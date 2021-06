Mari-Liis Helvik: kuidas on nii, et täiskasvanueas suveootuse elevus samm-sammult raugeb?

Vististi lapsepõlves, kui suvi tähendas kolmekuulist suvevaheaega, koos parima sõbrannaga vabaõhuüritustel tööl käimist ja oma esimese korraliku taskuraha teenimist, spontaanseid matku ja palju Eestis ringi kolamist. Kuidas see siis nii on, et täiskasvanueas suveootuse elevus samm-sammult raugeb? Ilmselt seetõttu, et päikesereisi saab ette võtta ka keset novembrikaamost, töölkäimine on osa igapäevast ja regulaarne looduses viibimine on samuti peaaegu et iseenesestmõistetav… Elurõõm ja elevus peakski neist tulema, eks? Aga kas ka tuleb? Ilmselt nõustute, et närvekõditavat ootusärevust igapäevatoimetused sageli just ei tekita…