Olen 189 cm pikk. Olin juba lasteaias kõige pikem ja kasv peatus paar aastat tagasi. On tüütu, et iga kord, kui ma kellegagi tutvun, siis kommenteeritakse mu pikkust: “Oi, sa oled nii pikk! Vau, sa oled ikka tõesti pikk!” Kui ma pole kedagi tükk aega näinud, siis küsitakse: “Oot, kas sa oled veel kasvanud?” See tekitab veidrat tunnet — kas minu puhul üldse midagi muud ka märgatakse?! Mul endal ei ole küll kunagi pähe tulnud lühikesele inimesele öelda, et oi, sa oled nii lühike…

