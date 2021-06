Muutus.

“Ootamatu raseduse puhul on oluline taustsüsteem: kas oled püsisuhtes, kuidas suhtub rasedusse partner, millised on majanduslikud võimalused, kas tegemist on esimese rasedusega, milline on sinu vanus. Kui naine tunneb hirmu, aga mees või teised pereliikmed on toetavad, tunneb ka naine ennast kindlamalt. Hirme aitavad ületada ka ämmaemand ja raseduskriisi nõustaja. Oluline on saada jälile, mida kõige rohkem kardad ja millised on võimalused olukorda parandada.”

Tähtis on endale tunnistada, et elu muutub niikuinii, ka siis, kui sa last ei saa.

