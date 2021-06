Jan Uuspõld avaldas, millega ta alkoholi tarvitamise asemel nüüd pingeid leevendab: aitab paremini kui ükski tablett

"Vanasti iga päev lõhkusin ja laamendasin. Sel hetkel jaa mõjub maandavalt, kui purustad mõne eseme või hoone, aga pärast on jube palju seletamist, pead kinni maksma, lisaks materiaalsele moraalne kahju. See ei ole lahendus ja seda ma ei suutnud kontrollida," teab ta. "Tasakaalu hoida aitab meditatsioon. Sa ei lähe liigsesse eufooriasse, millest on lihtne kukkuda ärritumisse ja masendusse. Mediteerimine aitab paremini kui ükski tablett. Küsimus on järje­pidevuses — seda tuleb teha iga päev."