Kuula esimeste seas! Nullindate hittbänd Vanilla Ninja avaldas pärast 13-aastast pausi uue loo

Kuula lugu SIIT.

“Ma pole ammu millegi pärast nii elevil ja pabinas olnud, kui nüüd, mil Vanilla Ninjalt ilmub üle aastate uut muusikat,” ütleb bändi frontwoman Lenna Kuurmaa. “Tunne on nagu oleks taas 17-aastane ja bändi tegemise tee alguses,“ sõnab ta.

“”Gotta Get It Right” pakub meie kunagistele kuulajatele kindlasti palju äratundmisrõõmu,” lisab bändi liige Piret Järvis-Milder. “Usun, et need, kellele meeldis meie “Tough Enough” armastavad ka uut lugu. Selles on täpselt samasugust 80ndate süntrocki vaibi.”

Täna õhtul kell 19.00 jõuab Youtube’i ka sama loo video, mis filmiti mai alguses Berliinis koos Saksa režissöör Oliver Sommeriga.

Tulemas täispikk album

“Gotta Get It Right” on esimene lugu Vanilla Ninja 8. oktoobril ilmavalgust nägevalt täispikalt plaadilt “Encore”, mis sisaldab endas 12 värsket laulu.

“Uus plaat on stiililiselt mitmekülgsem kui meie varasem rohkem rockilik saund. ”Encore” sisaldab endas küll ka vana head vanillaninjalikku popprocki, aga varuks on mitmeid üllatusi,” räägib Lenna.

“Näiteks “No Regrets” on imeilus iiri folgi sugemetega lugu. Albumi nimilaul “Encore” on aga midagi sellist, mille sarnast ei oskaks ka mitte kõige pöörasemates unenägudes Vanilla Ninjalt oodata!” naerab Piret.

Saksa Amazonis on Eesti tüdrukutebändi plaat ettetellimuste tulemusena käinud juba ära nii “Hardrocki” kui “Klassikalise rocki” žanriedetabeli esikohtadel.

Edukaim Eestis

Vanilla Ninja on läbi aegade üks rahvusvaheliselt edukamaid Eesti artiste, kelle teine album “Traces Of Sadness” jõudis Saksamaa ametlikus albumimüügi edetabelis 3. kohale ning müüs plaatinanormi täis lisaks Saksamaale veel ka Austrias ja Šveitsis. Bändi kolmas album “Blue Tattoo” müüs samuti mitmetes Euroopa riikides täis kuld- ja plaatinaplaadi normi. Vanilla Ninja on mitmel korral tuuritanud Kesk-Euroopas ning andnud kontserte Jaapanis, Tšiilis, Iraagis, Kuveidis, Soomes, Poolas ja Lätis.