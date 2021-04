EKSKLUSIIVSELT ANNE & STIILIS | Vanilla Ninja on tagasi, aga mitte päris sellisena nagu varem. Millega armastatud lauljad 2021. aastal fänne üllatavad?

Lenna Kuurmaal (35), Piret Järvis-Milderil (37), Katrin Siskal (37) ja Triinu Kivilaanel (32) on kiired ajad — juba paar aastat mõlgutatud comeback’i mõtted hakkavad nüüd teoks saama.

Neljast kunagisest täielikult muusikale pühendunud noorest ninjatüdrukust on sirgunud eri elualadel andekad naised, kellest kolm on emad ja kaks vaid mõnekuuste pisibeebide vanemad. On nähtud vaeva, et maailma eri paigust uue albumi lugude lindistamiseks ja videote filmimiseks kokku lennata ja graafikud kõikide teiste omadega klappima saada. Eraldi teema on ka tervise hoidmine, sest tiim on suur ja ükskõik kelle haigestumine või lähikontaktseks osutumine keeraks plaanid pea peale.

“See kõik on suur väljakutse, aga meil on olemas kõige olulisem: tahe koos bändi teha! Oleme otsustanud jälle kokku tulla ja tuleb aktsepteerida tingimusi, mis meil on. Bändi kokkutulek pole olnud lihtne ja nõuab pingutust, aga usun, et kokkuvõttes on tulemus seda parem,” on Piret kindel.

Lennagi ütleb, et hindab bändiliikmete uusi tahke väga. “Mõni nädal tagasi sattusime Piretiga samal ajal stuu­diosse salvestama. Panime oma beebid maha roomama… Elu läheb edasi. See ei tähenda, et meil poleks võimalik bändi teha, pigem annab see just rikkust juurde.”