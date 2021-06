VIDEO | Mitu väikest kotti mahub ühe suure koti sisse? ERKI moeshow disainer Kärolin Raadik teab

Oma kavandis ütleb ta, et tema kollektsioon "NAGU SUKK JA SAABAS" on inspireeritud Muhu sukkast. Kollektsioon räägib värvika loo Muhu kohalikest, elurõõmust ning katkematust kiindumusest käsitöö vastu.

Kärolin Raadiku kollektsiooniga on võimalik tutvuda ERKI Moeshowl, mis toimub 28. augustil, Patarei Merekindluses.