VIDEO | ERKI Moeshow 2021 finalistid paljastavad enda koti sisu

Nii nagu varasemalt, on ka tänavuste ERKI disainerite seas esindatud ülekaalukalt Kunstiakadeemia tudengid — finalistide sekka jõudis 11 EKA-st pärit moeloojat ja üks stenograafia tudengite kollektiiv. Veel saab näha üht kollektsiooni Taanis õppiva Eesti juurtega disainerilt ning ühte kollektsiooni Lätist ja üht Leedust. Noorte moeloojate loomingut hindab rahvusvaheline žürii.

Karin Kreek “DEFORESTED LIVES/ the Sacrifice”

Täna avab teile oma koti sisu ning räägib endast lähemalt Karin Kreek, kes ühtlasi paljastab, kellega ta oma isikliku koti ära vahetaks ning kes on olnud tema suurimaks moe eeskujuks. Oma kavandis ütleb ta, et tema kollektsioon “DEFORESTED LIVES/ the Sacrifice” seab küsimuse alla, kas inimesed kaotavad suure osa iseendast, elades selles betoon-džunglis. Kollektsioon toob tugevalt välja ühendused metsade, metsaraie, inimese ja inimloomuse vahel.