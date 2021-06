VIDEO | Mis teeks ERKI moeshow osaleja Susanna Blinda Kõgeli, kui ta ei õpiks moekunsti?

Oma kavandis ütleb ta, et tema kollektsioon "PORTREE" on inspireeritud Oscar Wilde’i raamatust “Dorian Gray portree”. Kollektsioon õpib tundma iluideaale ning moraalseid kui ebamoraalseid ideid, kus füüsiliselt atraktiivne inimene ei pruugi olla sugugi puhta ja ilusa hingega.

Susanna Belinda Kõgeli kollektsiooniga on võimalik tutvuda ERKI Moeshowl, mis toimub 28. augustil, Patarei Merekindluses.