Rääkisime näiteks sellest, millised on suurimad väärarusaamad suuseksist ja miks see tegelikult 100% ohutu ei ole, miks paljud naised kipuvad suuseksi tegemist vältima ja mida mehed saavad selles osas ära teha. Muuseas toob Epp välja, kuidas suuseks nauditavaks muuta. "Enesekindel naine, kellele suuseks meeldib, on parim, mis olla saab," teab ta.