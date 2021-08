Muretsed naha pärast, sest ühistranspordis tuleb taas maski kanda? Nii saad sel korral maskiaknet vältida

Praeguse aja märk. Nii nagu ei saa me maski kandmata, ei saa me naljalt mööda probleemist, millega pöördutakse nahaarsti poole üha enam — maskne. Just selline, kahe sõna liitmisel saadud nimetus on antud lõuale ning nina ja suu ümber tekkinud vistrikele, mis põhjustatud maski kandmisest.