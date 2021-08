FOTOD | Haapsalus toimus selle suve suurim moeüritus, esitleti Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre uhiuut moeloomingut

“Mul on sisemine tung teha aeg-ajalt midagi suurt, pingutada lihaseid viimase piirini. Aasta eest augustis toimus suurejooneline “Mineralia”, mis algselt pidi olema koos Aldoga... Elul olid siis teised plaanid ning teeme nüüd siis Haapsalus uue katse,” räägib Tanel Veenre.

Kostüümide loomisel on kasutatud uuele maailmale omaselt võimalikult palju zero-waste põhimõtteid ja nii on näiteks näomaskide laserlõigatud jääkidest saanud mustrid Aldo neopreenpusadel. Tanel on sukeldunud uutesse väljakutsetesse ning esmaesitlusele tema vildist kübarate kollektsioon, mis miksib sürreaalset kunsti 1960ndate puhaste vormidega.