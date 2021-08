YASMYN teab, et sõnadel on väga suur jõud. "Ütle, et armastad ise­ennast, isegi kui sa seda paras­jagu ei tunne. Peab iga päev endale korrutama, et sa oled ilus ja edukas ja saad asjadega hakkama, ning see ei ole ise­enesestmõistetav," nendib muusik. "Ega enese eest hoolitsemine lihtne ole: kasuta päikesekaitsekreemi, tee küüned korda, käi pesus, venita end, maga korralikult, istu sirge seljaga, ära kasuta tampoone, sest need võivad tekitada toksi­lise reaktsiooni, joo vett… oh, nii palju asju pead meeles pidama, et oleks vaja eraldi mänedžeri."