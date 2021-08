Suhteeksperdid avaldavad: elu lõpuni koos olevad paarid teevad seda 85% ajast

Miks see küsimus nii oluline on?

Kui partner tahab sinuga suhelda, siis see ei tähenda, et ta küsib sult midagi konkreetset, vaid võimalik, et ta lihtsalt hakkab mingil teemal rääkima ning ootab sinult reaktsiooni. See näitab, et ta tahab lihtsalt sinuga jutustada.

Siin on üks konkreetsem näide: kujuta ette, et su kallim ütleb, et õues hakkas just siis sadama, kui ta töölt koju jalutas. See võib kõlada nagu ebaoluline kommentaar, aga sinul on siin valik: hakata temaga vestlema või pöörata selg.

Gottmanide sõnul jäävad püsima vaid need suhted, kus üks pool vastab teise poole vajadusele suhelda. Tegelikult nad isegi tõestasid seda läbi uuringu, mille jooksul lukustasid nad paarid korterisse 24 tunniks, ning tegid kindlaks, et paarid, kes vastasid teineteise suhtlusvajadusele 85% kordadest, olid pikas plaanis edukamad kui need, kes seda ei teinud.

See tõestas ka, et sa ei pea vastama kõigile tema mõtteavaldustele, et suhe toimiks (see oleks pisut ebarealistlik ja isegi väsitav). Vahel on lihtsalt tuju mitte suhelda ja see on täiesti okei. Oluline on, et vastaksid talle lihtsalt enamikel kordadel, mitte kõigil.

Kokkuvõtteks

Iga suhe on erinev ja selleks, et sinu oma toimiks, tuleb märgata ka hetki, mil kaaslane tahab suhelda ja suhelda sellesse austusega.

Allikas: Mind Body Green