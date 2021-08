Need on 13 ohumärki suhtes, mida sa ei tohiks ignoreerida

Need on 13 ohumärki, mida märgata:

Kui su kõhutunne ütleb sulle selgelt, et see suhe ei toimi, tuleb lahkuda. Nüüd ja kohe!

Kui sa pole päris kindel, aga on mitmeid asju, mida arvestada, aga põhiline on see, et tuleb iseennast usaldada. Näiteks, ehk märkad hoopis mõnda isiklikku suhtemustrit? Kordad sama mustrit ja tõmbad enda poole sarnaseid inimesi? Ära siis eelda, et sel korral on midagi paremini kui eelmisel korral.