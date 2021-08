KONVERENTS | Kalle Palling: Iga uus algus on raske. Kõige raskem on ehk isegi selle otsuse tegemine

Olin töö tuleviku ja platvormimajanduse temaatikaga tegelenud aastaid Riigikogu liikmena. See valdkond paelus mind, aga poliitikas olles sain aru, kui aeglaselt erasektor uue olukorraga kohaneb. Sain aru, et pean ise midagi selleks tegema ja õnneks kohtusin samaaegselt Hediga, kelle mõtted liikusid samas suunas.

Üks teine hea sõber ütles, et erasektoris saad maailma palju kiiremini parandada kui poliitikas. Viimane oli mulle aastate jooksul poliitikas kenasti ka selgeks saanud ja seetõttu oli 2019. aasta valimiste järel opositsiooni jäädes selle otsuse tegemine üsna loogiline.

Iga uus algus on raske. Kõige raskem oli ehk selle otsuse tegemine ja justkui kindlast seljatagusest loobumine.

Kas oled rohkem eesmärkide seadja või tegutsed kõhutunde põhjal? Mis sa teed, kui mõni otsus osutub valeks?

Ma olen eesmärkide seadja, aga mitte pisidetailidele keskenduv. Kui mõni kõhutunde pealt tehtud otsus toetab kaugemat eesmärki, siis kindlasti ma usaldan seda kõhutunnet. Ükski otsus ei ole nii halb kui otsustamatus. Igast otsusest saab midagi õppida ja vigu saab parandada. Kasutamata jäetud võimalust aga tagasi ei saa.

Mis sulle tänaste karjäärialaste tegemiste puhul kõige enam põnevust/pinget tekitab?

Iga päev on uus olukord ja uued inimesed. Ma olen meeskonna inimene. Mulle hullult meeldib Cacheti tiim ja see, kuidas me koos toimime.

Kuidas sa kirjeldaksid seda, et eraelu ja karjäär üksteist täiendavad/mõjutavad? On see sinu jaoks oluline, et saaksid kodus tööasjadest rääkida ja neid arutada?

Kindlasti on see oluline, et ka kodus saab tööst rääkida. Aga on oluline, et mõistetakse, kui soovid kõigest sellest päevasest puhata.

Mis on Cacheti tuleviku ambitsioon?