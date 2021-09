Luisa Rõivas võtab juba sel nädalal ette uue suure spordialase eesmärgi

Entusiasm ei ole langenud, sporti teen ikka ja mõtlen vaikselt ka uutele väljakutsetele. Samaks on jäänud ka süümepiinad nende päevade ees, mil spordile puhke hetke olen andnud.

Mis ma siis teen? Olen selle augustikuu lõpu ja septembri valdavalt treeninud jooksmist. Miks?

Sest see on minu nõrgim lüli triatlonil. Ja üldiselt ongi nii, et kuna triatlonis on kolm ala, siis seda nõrgemat külge iseendas peaks kindlasti silmas hoidma ja treenima. Seda ma siis hetkel ka teen.

Panin ka esimese pisikes uue väljakutse ja lähen proovin Tallinna maratoni poolmaratoni ära. Miks? Sest olin kindel, et ma ei ole võimeline Ironmanil seda 21 km joostes läbima, kuna ujumine ja ratas on ka ees. Aga ma jooksin. Ja nüüd otsustasin, et tahaks teada, mis oleks minu aeg poolmaratonil, kui ma ei ole ette tohutut pingutust teinud."

Luisa on treenides mõistnud, kui oluline on valida õige jooksutoss. "Minu puhul tähendab see, mida paksem tald ja vetruvam, seda kergem ja valutum see jooks mulle ja mu põlvedele on," selgitab ta. "Hetkel on ilmad ilusad, nautige seda ja minge ikka õue. Kasvõi kõndima."