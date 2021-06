Augustis IRONMANi poolpikal triatlonil osalev Luisa Rõivas: olen innustanud ka teisi spordi juurde tagasi pöörduma. Ja mitte ainult naisi...

Rääkisime Luisaga sellest, kuidas on aktiivne treenimine mõjunud ta kehale ja meelele, millised on hetkel suurimad väljakutsed ning kuidas nad jõuavad Taaviga samal ajal ka uude koju kolida. Muuseas jagas Luisa, et on veel üks maailm, millega tal tuleb tuttavaks saada enne, kui ta triatloni starti läheb. "Kahetsema ei ole kindlasti hakanud. Eks neid hetki, kui olen väsinud ja üldse ei jaksa, on ikka, aga kui selle tunnikese või pikema trenni oled juba ära teinud, on see tunne luuaga pühitud," kinnitab Rõivas.