INTERAKTIIVNE KAART | Terve Eesti läbi rännatud? Kodumaiste staaride lemmikud Lõuna-Eesti paigad, kuhu sa ehk veel sattunud ei ole

Kirjaniku ja kirjastaja Epp Petrone jaoks seostub Lõuna-Eesti looduse ja soojusega. “Olen siit pärit, see on minu jaoks turvaline ja soe koht. Põhja-Eesti on minu jaoks külmem, tuulisem, kargem,” paneb Setomaa talus elav Epp kodutunde sõnadesse.

Kirjanik naudib hetki, mil tekivad kogemata kohtumised loodusega. “Neid ei saagi liiga palju ette plaanida ja teistele ette soovitada. Eriti praegu, kui oleme hajaturismi soovituste ajastus. Aga näiteks minu kodukoha müstiline veekogu Obinitsa järv!"

Kui laulja Luisa Rõivas kuuleb sõnapaari Lõuna-Eesti, tulevad talle silme ette eelkõige Elva, Otepää ja Mõniste. “Neis paigus olen lapsepõlves kõige rohkem seigelnud ja sinna soovin igal hetkel tagasi minna. Juba sellele mõeldes tekib südamesse eriline rahu.” Elurütm on Lõuna-Eestis Luisa sõnul palju aeglasem ja pingevabam. Ja kas just seda me suviselt puhkuselt ei ootagi?

Epp Petrone, Luisa Rõivas, Kristina Šmigun-Vähi ja Klaudia Tiitsmaa jagavad põhjalikke ja põnevaid soovitusi, kus just Lõuna-Eestis rännata ning milliseid imelisi kohti külastada, kui sealsed põhilised vaatamisväärsused on nähtud.