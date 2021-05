Kuula keha, paku talle parimat



Euroopas kehtiva definitsiooni järgi on aga funktsionaalne selline toit, mille puhul on üheselt tõestatud, et lisaks toitelistele põhifunktsioonidele on tal mingit füsioloogilist funktsiooni parandav või mingi haiguse riski vähendav toime. Näiteks jogurt või keefir, millesse on lisatud probiootikume. Samuti peetakse selliseks toiduks küüslauku, kuna lisaks maitsele sisaldab see palju tervist turgutavat.