Armastad taimi, aga nemad sind mitte? Need KAKS tähemärki saavad taimede eest hoolitsemisega hakkama

Vähk on hella ja hoolitseva hingega nii kodus kui töö juures ja see kehtib loomulikult ka tema taimede kohta. Kui kolleegil on raske päev, on Vähi tähtkujust inimene esimene, kes pakub oma kallistusega tuge. Kodus on kellelgi mõni mure? Vähk aitab!

Tal ei ole rangeid kastmisreegleid ja ta ei tea kunagi peast, millal ta viimati oma lemmiklille kastis. Tal käib kõik sisetunde järgi. Tema taimed on tavaliselt käsitsi valmistatud potikestes või asuvad need Vähi öökapi peal, kus ta ei kõhkle neile unelaulu laulmast.

SÕNN

Sõnn ei kujuta ette kodu, kus ei oleks taimi. Need on vajalikud üksnes tema vaimse tervise seisukohalt. Tal on lausa oma rituaalid, mida ta taimedega teeb. Näiteks on tavaline, et hommikukohvi kõrvale peab ta maha pikad vestlused oma lillede seltsis. Iseenda ja lilledega loomulikult.

Taimede eest hoolitsemine on tema igapäevategevus ja tal ei ole probleemi nendega lausa tundide kaupa tegeleda, näiteks tõsta neid ümber, kui ta märkab, et mõni neist ilmutab väiksematki närtsimise märki. Ta teeb kõik selleks, et taimedel oleks kodus sama hea olla nagu tal endal.

Ja on ka kaks sodiaagimärki, kelle käes surevad taimed nii kiiresti ära, et nad võiksid igaks juhuks eelistada ainult kaktust. Nendeks on:

KAKSIKUD

Kaksikud on väga kirglikud uute projektide suhtes ja see tähendab kahjuks ka seda, et kui nende uueks kireks on taimede eest hoolitsemine, muretsevad nad neid kohe hulgi ja paari nädala pärast on kõik närtsinud. Miks nii? Sest Kaksikud tüdinevad kiiresti ja mõne nädala möödudes on nad sama kirglikud hoopis maalimise suhtes. Taimed vajavad aga püsivat hoolitsust. Seega tasub Kaksikute tähtkujust inimesele kinkida tähtpäevaks kaktus või eelistada hoopis midagi söödavat.

AMBUR