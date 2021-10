FOTOD JA VIDEOD | Kuldnõela nominendid Tallinn Dolls, Lilli Jahilo ja Triinu Pungits homsel galal esitlusele tulevast loomingust

Tallinn Dolls viib Kuldnõela galal kokku koomiksid, futurismi ja 80ndate peojanu

Tallinn Dollsi Kuldnõela kollektsioon DOLL POWER FOREVER on täis puhast mängurõõmu. Kollektsioonis saavad kokku koomiksite maailm, futurism ja 80ndate peojanu. Esindatud on kõik, mis annab võimaluse tunda end superkangelasena, astuda vastu igale probleemile mängu ja kergusega ning mitte unustada, et elu on tähistamiseks ja nautimiseks.

“Ma tunnen, et ma ei taha moodi üldse tõsiselt võtta, sest neid asju maailmas on juba niigi liiga palju. Iga hommik tõuseme üles, et lahendada portsu probleeme ja mood ei ole üks neist. Küll aga tahaksin alati anda naistele kaasa peoga võimu ning korraliku doosi enesekindlust ja küll siis asjad hakkavad lahenema. Mitte miski ei suuda meid peatada peale meie enda ja Tallinn Dolls paneb gaasipedaali põhja, et naised tõuseksid kõrgemale ja liiguksid kaugemale isegi reaalsusest,” räägib oma nägemusest Mari Martin.

“See kollektsioon sündis iseenesest, ilma ühegi pingutuseta. Kasutasin selle kollektsiooni puhul ära kõike, mida stuudiost leidsin — katkised ehted ReUse Republic aegadest (ehk moetööstuse jäägid), väiksemad kangaribad, mis lõikusest alles olid jäänud ja palju muud,” lisab disainer. “Ma ei piiranud ennast seekord millegagi, ka ambitsiooniga neid hiljem seeriatootmiseks kasutada,” kommenteerib disainer, et ilmselt jääb nii mõnigi ese ainueksemplariks, aga ta lõbutses nende loomisel täiel rinnal. “Unistused, elujanu ja rõõm ei ole vanusega piiratud ja kui me vahel unustame selle ära, siis tasub seda endale meelde tuletada. See kollektsioon on just selleks.”