FOTOD | Moekuulutaja näitas värsket sügismoodi ja kosmilist kodumaist moekunsti

Värsked sügismoe komplektid pani kokku stilist Külli Piibar, kelle sõnul on alanud hooajal eriti moes kreemikad toonid, millele annavad särtsu looduslähedased värvid. “Sügisrõivad on pehmed ja ülesuuruses. Moes on kudumikomplektid ja efektse kraega kampsunid, peomeeleolu lisavad litrid. Sügistoone saab omavahel kihitada ja kanda võib isegi ühte tooni pealaest jalatallani,” ütles stilist.