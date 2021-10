FOTOD | Rahvusooperis Estonia avati moekunstinäitus, mille raames esitlesid tuntud moekunstnikud oma loomingut läbi varvaskingade

Igal projektis osaleval kunstnikul on oma lugu, mis teda varvaskingadega seob, mida ta nende kaudu öelda tahab või mis teda nende juures kõnetab. Näiteks Lilli Jahilole meenutavad varvaskingad printsess Dianat, keda ta kohtas 1997. aastal Royal Albert Hallis Age Oksa esinemist vaadates. Ketlin Bachmanni aga võlus varvaskingades peituv vastuolu: neid seostatakse kerguse, hapruse ja romantikaga, ja samal ajal on need kingad äärmusliku sihikindluse ja tugevuse tööriistad. Rahvusballeti kunstilise juhi Linnar Loorise sõnul teebki just varvasking balletist tõelise kunsti.

Alates 21. oktoobrist on Eesti moekunstnike kujundatud varvaskinganäitus publiku jalutuskaare vitriinides avatud kõigile, kes tulevad Estonia teatrisse etendusi vaatama. Aasta lõpus soovib teater korraldada oksjoni, mille tulu läheb Eesti Rahvusballeti baleriinidele uute tipptasemel varvaskingade ostmiseks. Rahvusballeti baleriinid kulutavad hooajas keskmiselt 500 paari varvaskingi kogumaksumusega 18 000 eurot.