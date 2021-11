Mida novembrikuus ette võtta? Raamat, film ja kontsert, mida pead kogema

Pimedaks ajaks valmis

Eve Kallaste, vanemtoimetaja

Lükkan suvehooaja lõpetamist võimalikult kaua edasi, aga novembris on arvutiga terrassil töötamiseks tõesti liiga külm. On tagumine aeg kodukontor lõplikult tuppa kolida ja grillile kate peale tõmmata. Juba alustasingi suveks kokkurullitud vaipade ja villaste pleedide ning soojade susside-sokkide väljaotsimist. Et sügistalv liiga pikk ja kõle ei tunduks, sätin igale poole kaneelilõhnaga küünlaid, vahetan välja kõik läbipõlenud pirnid, ostan koju mett ja kümmet sorti teed, lisaks vannipomme ja kehaõlisid, võid ja koogijahu, kaminapuid ja raamatuid, lennukipileti soojale maale... Kokkuvõtteks – november on täiesti üleelatav, kui valmistuda.