Kui üle pika aja maha istute, millest te siis omavahel olles vestlete?



Ivo: Ega me liiga tihti niimoodi, et oleks ka päriselt aega olla, ei kohtugi, mõlemal on ju õhtuti ja nädalavahetustel esinemised. Mulle meeldib, et Robert tihtipeale helistab, et kuule, mul on sulle viktoriiniküsimus. Tavaliselt ma ei tea vastust, aga sellest läheb lahti põnev arutelu.

Robert: Kui tekib moment päriselt kokku saamiseks, läheme vestlustes ikka süvitsi. Arutleme ja analüüsime, siis vahepeal oleme mõnda aega täiesti vait, siis räägime veel.

Lugu ilmus algselt Tradehouse'i sügis 2021 ajakirjas, mida saad veebist lugeda SIIT.